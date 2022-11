Inter, partita rinnovi, Darmian e De Vrij novità in vista

di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/11/2022

Il calcio giocato in stand by favorisce lo sviluppo di altri percorsi decisamente importanti in casa Inter.

La Gazzetta dello Sport riporta una novità non da poco, Marotta e lo staff hanno deciso di trattenere De Vrij. Contrariamente a quanto riportato da numerose indiscrezioni la dirigenza nerazzurra ha deciso di proporre all’olandese un biennale alle stesse condizioni attuali, 4 milioni netti a stagione.

Mossa importante nella logica di trattenere il difensore centrale che ha 31 anni ed un rendimento non brillantissimo. Ma Inzaghi non pare intenzionato a rinunciare ad uno dei suoi uomini di fiducia.

Altro nome caldo quello di Darmian. Per il laterale è pronto un rinnovo fino al 30 giugno 2025 che ancora può usufruire dei vantaggi del decreto crescita.

Dunque 3 milioni di euro netti al giocatore, meno di 4 lordi a bilancio viste le agevolazioni fiscali. “Un affare, visto che Darmian può ricoprire quattro ruoli” questo il giudizio della Gazzetta dello Sport