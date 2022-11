Inter, Onana entusiasta, “mai visto un amore così”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 25/11/2022

Andrè Onana è impegnato con la nazionale camerunense ai mondiali ma ciò non gli impedisce di parlare della sua esperienza in nerazzurro.

Sport week gli ha riservato una lunga intervista nel corso della quale il portierone non ha risparmiato giudizi per niente banali.

“Il popolo interista è incredibile. Quando col Viktoria Plzen Lukaku ha iniziato a riscaldarsi, mi tremava la terra sotto ai piedi: mai visto un amore così. Ora inizia a voler bene anche a me… Milano è magnifica, manca solo il mare e poi è il posto ideale per vivere. Sono africano, nero, ma vivo tra i bianchi, rispetto le regole e provo a farmi valere”.

A proposito di Handanovic: “È un gigante, mi tolgo il cappello. Mi aiuta e consiglia sempre. Io sono un portiere moderno, esco, mi prendo un sacco di rischi e gioco con i piedi. Mi piace”.

I giudizi più belli su alcuni compagni di squadra: “Avete visto come crossa Dimarco? Come lancia Calha? La prima volta che ho visto Barella, ho detto a Lukaku: ‘Ma questo è un mostro!'”.