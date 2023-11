Inter, non solo rinnovi: si puntano tre nomi per il mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/11/2023

Inter, si puntano tre nomi per il mercato. In casa nerazzurra, c’è parecchia soddisfazione dopo la bella vittoria ottenuta contro un avversario ostico come il Frosinone di Di Francesco. Tre punti che hanno rispedito gli uomini di Inzaghi al primo posto in classifica, dopo il momentaneo sorpasso della Juventus che era riuscita a vincere contro il Cagliari.

E al ritorno dei giocatori con le rispettive nazionali, ci sarà proprio lo scontro al vertice contro la squadra bianconera di Allegri. Una partita che, nella passata stagione, i nerazzurri hanno sofferto particolarmente, visto che la squadra del tecnico livornese è riuscita, sia all’andata che al ritorno, ad imbrigliare i nerazzurri ottenendo le vittorie sia all’Allianz Stadium e sia a San Siro. Dunque, bisognerà fare la massima attenzione e cercare di curare ogni dettaglio.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per il futuro della rosa nerazzurra. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i dirigenti interisti, stanno cercando di puntellare la rosa in tre zone di campo. La prima è la difesa, con Tiago Djalò sempre nel mirino, ma con la concorrenza di Juventus e Barcellona. Poi, in avanti, bisognerà capire la condizione di Arnautovic e Sanchez, ma il nome di Taremi interessa sempre parecchio. E occhio pure alla fascia destra, dove Cuadrado è rimasto sempre ai box e Pavard ne avrà per parecchio tempo.