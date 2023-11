Inter, Marotta parla dei rinnovi: un fattore fa ben sperare. E sulla sfida alla Juventus…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/11/2023

Inter, Marotta parla dei rinnovi. Presente all’evento Charity Gala Dinner ‘Un Brutto T1po!’, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Il dirigente interista è stato interpellato in merito ai tanto chiacchierati rinnovi di contratto dei big della rosa di Inzaghi, ma anche sull’imminente partita di campionato contro la Juventus che si giocherà al ritorno dei giocatori dagli impegni con le rispettive nazionali.

Un’occasione in cui Marotta ha parlato facendo ben sperare i tifosi per una felice conclusione delle trattative, visti i dialoghi già iniziati. Di seguito, ecco le parole di Beppe Marotta.

Sui rinnovi dei big: “La cosa bella di questi ragazzi è che hanno un forte senso d’appartenenza, questo vuol dire poter creare uno zoccolo duro. Prolungare la loro vita con l’Inter ha un significato anche morale. Io e Piero Ausilio stiamo negoziando senza fretta, abbiamo interlocutori attaccati all’Inter, c’è ottimismo”.

Sulla partita contro la Juventus: “E’ sempre stato definito il derby d’Italia e tale rimane, poi in questa occasione giocano la prima contro la seconda in classifica, quindic’è più appeal. C’è sempre emozione da parte mia quando arriva questa partita perché ho trascorso tanti anni a Torino. Sarà un bello spot per il calcio”.