Inter, l’ultima verità sull’affare Correa-Dybala

di Mario Spolverini, pubblicato il: 10/02/2023

Gianni Visnadi, Direttore di Calciomercato.com, è stato intervistato oggi da Radio Sportiva. Nel corso dell’intervista è tornato sul mercato dell’Inter della scorsa estate. La sua tesi sull’affare Dybala è diversa da quella di molti addetti ai lavori che hanno descritto mister Inzaghi contrario alla cessione di Correa per fare spazio all’ex bianconero.

«Il punto è che l’Inter avendo acquistato Correa aveva lui a bilancio, mentre Sanchez era in scadenza con uno stipendio molto alto. Per cui è stata fatta un’operazione prettamente contabile. Sbagliata dal punto di vista tecnico, sono d’accordo. L’Inter avrebbe dovuto rivenderlo a una cifra vicina a quella di acquisto. Non ci è riuscita perché nessuno lo ha chiesto, nessuno lo ha voluto. Non è vero che ci sono state offerte, ne che Inzaghi ha puntato i piedi per trattenerlo al posto di Dybala».