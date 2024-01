di Redazione, pubblicato il: 27/01/2024

(Inter Lautaro) La trasferta di domani a Firenze vedrà Lautaro impegnato per l’undicesima volta contro i viola. Nelle 10 occasioni precedenti un bottino di tutto rilievo, 5 gol e due assist. Il capitano nerazzurro sta vivendo il momento più brillante della sua carriera, 18 presenze in campionato e altrettanti gol, primo per distacco nella classifica dei bomber.

Al Franchi Lautaro insegue un altro obbiettivo, un gol in terra toscana sancirebbe l’aggancio con Mauro Icardi a quota 124 gol in nerazzurro, ottavo nella classifica all time dei goleador interisti.