Inter Juventus sarà fondamentale: un giocatore cerca riscatto

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/03/2023

Inter Juventus non sarà una gara come le altre. L’Inter, nonostante l’ottimo piazzamento in Champions, ha mostrato un rendimento altalenante in Serie A. La seconda stagione in nerazzurro di Simone Inzaghi è una vera e propria altalena di emozioni. Dalla vittoria in Supercoppa alle sconfitte in campionato, dal passaggio in Champions ai troppi punti persi contro le piccole.

Insomma l’Inter sembra aver perso alcune delle sue certezze. Basti pensare che due pilastri dell’Inter dello Scudetto come Lukaku e Brozovic oggi siano quasi delle scommesse. Oppure la difesa, un tempo il miglior trio d’Italia mentre oggi continua a soffrire a causa del rendimento fatto di alti e bassi dei senatori.

Inter Juventus, la conferma di De Vrij passa da qui?

Su tutti, quello che ha avuto l’involuzione peggiore è sicuramente De Vrij, l’olandese è passato dall’essere uno dei pilastri del trio completato da Skriniar e Bastoni a perdere il posto dietro all’ottimo Acerbi che ad oggi garantisce maggiori certezze nello scacchiere tattico di Inzaghi. Per questo la gara di oggi contro la Juventus può rivelarsi fondamentale per il centrale olandese che senza Skriniar e Bastoni fuori per infortunio avrà una chance importante.

L’ex Lazio questa sera partirà titolare contro i bianconeri e sicuramente farà una gara attenta e da difensore esperto. Nonostante ad oggi sembri probabile un addio a fine stagione, questo match potrebbe essere la chiave per la svolta nel suo futuro. Oggi De Vrij si giocherà un pezzo importante del suo futuro. Intanto Inzaghi ha le idee chiare su Brozovic (le scelte del tecnico).