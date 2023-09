di Redazione, pubblicato il: 02/09/2023

Inter Milan andrà in scena dopo la sosta il 16 settembre. I rossoneri perdono un pezzo in difesa già da adesso. Tomori infatti è stato espulso per doppia ammonizione al 16mo del secondo tempo del match con la Roma e dunque vedrà la stracittadina dalla tribuna.

Piuttosto ingenuo il difensore rossonero che entra duro su Belotti quando il risultato era già a favore degli ospiti per 0-2.