Inter, il club nerazzurro ufficializza i ricavi da sponsor: ecco tutti i dettagli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/02/2024

Inter, ufficializzati gli incassi da sponsorizzazioni. Nella giornata di oggi, il club nerazzurro, ha ufficializzato quelli che sono i ricavi ottenuti fino al 31 dicembre dell’anno scorso per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione stipulati. Una cifra sicuramente considerevole, soprattutto alla luce degli accordi stabiliti con la UEFA. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro:

“- Contratto rinnovato con Nike in qualità di Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 per una tariffa maggiorata del 70%;

– Contratto firmato all’inizio di luglio 2023 con Paramount+ come maglia ufficiale Socio per la stagione sportiva 23/24 (contratto in scadenza al 30 giugno 2024). Paramount+ è stata sulla parte anteriore della nostra maglia principale nelle ultime due partite ufficiali della stagione sportiva 22/23 (inclusa la finale dell’UCL) dopodiché, il 26 maggio 2023, risolto il contratto Digitalbits a seguito della loro violazione contrattuale nei confronti di pagamenti dei compensi dovuti (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo successivo);

– Contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power come partner ufficiale della parte posteriore della maglia fino a giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive). U-Power ha sostituito Lenovo, il cui contratto scaduto il 30 giugno 2022;

– Contratto con eBay annunciato a dicembre 2022 come Official eCommerce Partner e partner con la manica della camicia. Il presente contratto scade il 30 giugno 2024 dopo la scadenza del partner ha esercitato l’opzione per il rinnovo per l’anno fiscale che termina il 30 giugno 2024;

– Contratto con LeoVegas News annunciato a febbraio 2023 come Official Training Kit front partner fino a giugno 2025 (ampliando la partnership precedentemente siglata con LeoVegas come partner ufficiale di infotainment);