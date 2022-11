Inter, Gagliardini via a gennaio? Il centrocampista ha deciso (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 24/11/2022

Inter, a gennaio potrebbe essere ceduto qualche esubero in modo da monetizzare qualcosa e finanziare i colpi in entrata. I principali candidati alla cessione sarebbero Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Il tedesco reclama più spazio e sarebbe nel mirino di alcuni club di Bundesliga, mentre l’italiano sta faticando a trovare spazio ed è in scadenza di contratto a fine stagione.

L’edizione odierna di Tuttosport ha dato importanti aggiornamenti sul futuro di Gagliardini. Il centrocampista, sempre più ai margini del progetto nerazzurro, avrebbe preso un importante decisione sul suo futuro.

Inter, addio rimandato: Gagliardini vuole restare

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una cessione anticipata di Gagliardini a gennaio. Il suo nome è stato accostato a Monza, Cremonese e Siviglia. Al momento, c’è da sottolineare, non sarebbero mai arrivate proposte concrete.

Secondo Tuttosport, il centrocampista avrebbe deciso di restare in nerazzurro fino alla scadenza del contratto e quindi cercare una nuova squadra con calma per la prossima stagione. L’obiettivo ora è quello di giocarsi le proprie carte con l’Inter e provare a conquistarsi un posto.