Inter-Fiorentina, quanti dubbi per Italiano: tantissimi acciacchi per la Viola!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/03/2023

Inter-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha tantissimi dubbi di formazione per la partita di sabato. Il prossimo turno di campionato prevede, come uno dei big match, la partita tra la squadra Viola e quella di Simone Inzaghi. Una sfida importante per entrambe: i nerazzurri per ritornare alla vittoria e rincorrere la qualificazione in Champions, i toscani per dare continuità e sognare ancora l’Europa.

Intanto, il tecnico fiorentino, Vincenzo Italiano, è alle prese con parecchi dubbi di formazione, dal momento che ci sono tanti acciacchi che potrebbero precludere la presenza di giocatori molto importanti. Ecco perchè, i giorni subito antecedenti alla gara, saranno importanti per capire le condizioni dei giocatori.

Inter-Fiorentina, Italiano alle prese con alcuni problemi di formazione: quanti acciacchi per la squadra toscana!

Dunque, la Fiorentina, si ritroverà con alcuni giocatori non al meglio della condizione. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, Kouamè e Nico Gonzalez, torneranno solo venerdì per la rifinitura e la stanchezza potrebbe farsi sentire. Così come Amrabat tornerà tardi, anche se lui potrebbe fare un tentativo per esserci.

Senza dimenticare gli acciaccati Biraghi, che ha saltato le amichevoli con la Nazionale, e la sua riserva Terzic. Infine, in dubbio anche Milenkovic, che è in ritiro con la Serbia, ma non ha giocato a causa di una bronchite che lo ha messo k.o. Insomma, la partita si avvicina e Italiano dovrà prendere alcune decisioni importanti. Entrambe le squadre non possono perdere, per motivi differente, questa partita. I tre punti, infatti, sono di vitale importanza per obiettivi e classifica.