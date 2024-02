Inter, Farris parla prima del match: che elogio a De Rossi. E su Calhanoglu…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/02/2024

Inter, Farris parla prima della partita. Una sfida importante. L’ennesimo scontro ad alta quota nell’ultimo mese. L’ennesima partita da vincere. Ma portare a casa i tre punti dall’Olimpico non sarà affatto un compito semplice. La squadra di Inzaghi sfida una Roma in salute dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso ha portato entusiasmo, ma soprattutto risultato visto che non ha mai perso da quando siede sulla panchina della sua squadra.

Di questo, ma anche di altro, ha parlato il vice-allenatore nerazzurro Farris – visto che Simone Inzaghi è squalificato – ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Farris: “De Rossi ha riportato entusiasmo, riaccendendo l’entusiasmo della squadra. Incontriamo una squadra in fiducia, rientrata nel giro Champions. Ci daranno filo da torcere. Calhanoglu? Più che sorpresa, stiamo parlando di un giocatore che vuole sempre migliorarsi a ogni allenamento in un ruolo nuovo anche per lui. C’è tanto di suo”.