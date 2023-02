Inter, Fabbian, il suo futuro è segnato

di Mario Spolverini, pubblicato il: 03/02/2023

(Inter) La crescita di Giovanni Fabbian in serie B non fa più notizia. Il giovane nerazzurro in prestito alla Reggina ha già messo a segno 7 gol e 1 assist. I fari di numerosi club, anche stranieri, sono accesi sulle sue giocate. L’Inter segue il suo gioiello step by step nella convinzione di avere finalmente in casa un futuro titolare fatto in casa e dunque senza dover investire somme ingenti sul mercato.

L’Associazione Italiana Calciatori lo ha nominato giocatore del mese con una motivazione che parla chiaro sul futuro del ragazzo.

“Fabbian è uno dei giovani da tenere d’occhio nei prossimi mesi, anche in chiave Nazionale. Non ha ancora presenze nell’Under 21 di Nicolato ma a dicembre è stato convocato nello stage organizzato da Roberto Mancini. In estate tornerà in nerazzurro, nella squadra con cui ha vinto lo Scudetto primavera lo scorso anno, e ha tutte le caratteristiche per restare senza andare in prestito“.