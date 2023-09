Inter, ecco la lista dei convocati per la Champions: un giocatore fuori dalla competizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/09/2023

Inter, è ufficiale la lista per la Champions League. In casa nerazzurra c’è euforia per il grande inizio di stagione. Ma i piedi devono rimanere per terra visti gli impegni importanti che ci saranno alla ripresa dalla pausa per le nazionali. Infatti, non solo il derby di campionato, ma anche l’inizio della Champions League in cui l’Inter affronterà in Spagna, la Real Sociedad.

Proprio a proposito d’Europa, Simone Inzaghi, ha stilato la lista e, come preannunciato da vari media in mattinata, tra i convocati non c’è Stefano Sensi che, dunque, rimarrà disponibile soltanto per il campionato.

Ecco la lista ufficiale comunicata sul sito della squadra nerazzurra: 1. Yann SOMMER 2. Denzel DUMFRIES 6. Stefan DE VRIJ 7. Juan CUADRADO 8. Marko ARNAUTOVIC 9. Marcus THURAM 10. LAUTARO Martinez 12. Raffaele DI GENNARO 14. Davy KLAASSEN 15. Francesco ACERBI 16. Davide FRATTESI 20. Hakan CALHANOGLU 21. Kristjan ASLLANI 22. Henrikh MKHITARYAN 23. Nicolò BARELLA 28. Benjamin PAVARD 30. CARLOS AUGUSTO 31. Yann BISSECK 32. Federico DIMARCO 36. Matteo DARMIAN 70. Alexis SANCHEZ 77. Emil AUDERO 95. Alessandro BASTONI