di Mario Spolverini, pubblicato il: 14/06/2023

(Inter) La sconfitta a Instanbul nella finale di Champions League non resta sola. Nella finalissima del campionato Under 18 di San Benedetto del Tronto i ragazzi di Zanchetta sono usciti sconfitti dalla Spal. 3 a 1 il finale a favore degli emiliani che si confermano campioni d’Italia. Prima frazione dominata dalla Spal, in gol al 20′ con Carbone e al 40′ con Longoni. Nel finale di frazione Guercio illude i nerazzurri che subiscono il colpo del ko dopo 5′ della ripresa ancora con Longoni.