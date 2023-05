Inter, corsa a due per lo sponsor: i nerazzurri fissano il prezzo (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 25/05/2023

Inter, dopo il divorzio con Digitalbits i nerazzurri sono ancora a caccia di un nuovo sponsor. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione spiegando che sarebbe corsa a due tra Qatar Airways e Turkish Airlines.

I nerazzurri, forti della visibilità data anche dalla qualificazione in Champions League, sono in condizione favorevole per provare a strappare una cifra più alta rispetto a quella richiesta fino a qualche tempo fa.

Inter, Qatar Airways favorita: la cifra chiesta dai nerazzurri

I nerazzurri vorrebbero incassare una cifra pari almeno a 20-25 milioni a stagione. Al momento, riporta Tuttosport, sarebbe Qatar Airways la favorita.

La compagnia aerea mediorientale sarebbe da tempo in contatto con la società nerazzurra ma non si hanno notizie certe sullo stato della trattativa.