Inter, chi manovra davvero dietro lo scambio Correa-Depay ?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 16/01/2023

Linee roventi tra Milano zona Inter e Barcellona.

Da un paio di giorni si infittiscono le voci che vorrebbero i due club impegnati a verificare un paio di idee non ancora sfociate in trattative vere e proprie. Brozovic–Kessiè e Correa–Depay, due scambi che riempiono i pensieri dei dirigenti o per adesso solo le pagine dei giornali?

Mediaset si sofferma sul possibile scambio tra Correa e Depay. secondo le verifiche fatte fino ad oggi l’Inter non si sarebbe mossa su questa pista. L’idea nasce dal giocatore stesso e dai suoi agenti, impegnati a trovare una sistemazione che permetta al loro assistito un impiego più continuo. Secondo Mediaset le difficoltà sono molte ad iniziare dalla situazione contrattuale dei giocatori. Correa è vincolato all’Inter fino al giugno 2025 mentre l’attaccante olandese è in scadenza. Diverse dunque le possibilità di azione sia nella scelta del club sia nella richiesta di ingaggi più importanti rispetto a quelli attuali.

Anche secondo il sito Gianlucadimarzio.com al momento nessuna trattativa è avviata. La conferma arriva direttamente dall’avvocato Ledure, agente del giocatore. “Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilitá che stiamo discutendo”.