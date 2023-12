Inter Bologna, la sorpresa più grande arriva in attacco

di Mario Spolverini, pubblicato il: 19/12/2023

(Inter) Non si è ancora spenta l’eco della vittoria a Roma che permette ai ragazzi di Inzaghi di allungare sulle inseguitrici ed è già Coppa Italia. Domani a San Siro arriva il Bologna che Thiago Motta sta conducendo verso un posto al sole dell’Europa. Facile pensare che Inzaghi ricorra ad un massiccio turn over visto il calendario fitto di impegni.

L’emergenza stavolta sarà nel reparto avanzato. Con Sanchez ancora fermo per acciacchi muscolari il tecnico nerazzurro aveva parlato di Mkhitaryan come possibile seconda punta. A giudizio di Matteo Barzaghi di Sky invece vicino ad Arnautovic dovrebbe scendere in campo uno tra Klaassen e Sensi. Coppia avanzata rivoluzionata dunque con un trequartista adattato a giostrare intorno all’austrico, unica alternativa di ruolo disponibile alla coppia delle meraviglie Lautaro Thuram.