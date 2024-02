Inter, Asllani si prepara per la partita contro l’Atalanta: le parole sul match. E su Calhanoglu…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

Inter, Asllani parla prima della partita. Una sfida importante che potrebbe dire tanto per quanto riguarda la lotta scudetto. La squadra nerazzurra, questa sera, vuole portare a casa i tre punti per cercare di creare un solco tra sè e le inseguitrici. I nerazzurri, però, se la vedranno contro l’avversaria più in forma del campionato, quell’Atalanta dell’ex dal dente avvelenato Giampiero Gasperini impegnata nella lotta per la Champions League. Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco.

Intanto, prima della partita, il centrocampista nerazzurro, Kristjan Asllani, ha parlato ai microfoni di Inter Tv della sfida di questa sera, ma anche di altri aspetti.

Ecco le parole di Asllani: “Se conterà di più l’aspetto tattico o quello psicologico? Conta tutto. Sappiamo di avere davanti una squadra forte. Cercheremo di andare in campo, fare il nostro e guadagnare i tre punti. Loro sono pericolosi? Lo sappiamo, c’è sempre un lavoro di squadra. Loro sono aggressivi, giocano uomo contro uomo: dobbiamo stare molto attenti ai loro contropiedi. Calhanoglu maestro: se mi ha dato consigli per stasera? Sì mi ha detto di essere aggressivo. Parliamo tantissimo in settimana, sono contento di avere un ragazzo così al mio fianco”.