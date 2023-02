Inter, a Genova un altro padrone per la fascia da capitano?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 10/02/2023

Tempi duri per …la fascia da capitano dell’Inter, costretta ad un via vai che accenna a non finire.

Prima Handanovic, poi Skriniar l’anno persa per panchinamento o “scelte di vita” diverse. Lautaro l’ha portata con grande dignità e successo nel derby ma potrebbe trattarsi di una botta e via.

Tutto lascia pensare che lunedì sera a Genova Marcelo Brozovic torni a far parte dell’undici titolare. L’assenza di 5 mesi è alle spalle, lo spezzone giocato con i rossoneri ha detto che il croato sta tornando sul suo standard ottimale.

Niente di più probabile dunque che sia proprio lui ad indossare il simbolo del primus inter pares a Marassi vista la sua maggiore anzianità di militanza nerazzurra rispetto a tutti i compagni.

Il rientro di Brozovic permette a Inzaghi di disporre di una rotazione di altissimo livello in più a centrocampo. Calhanoglu in questi mesi è stato splendido protagonista della regia, con il rientro del 77 potrà tornare alla sua zona più avanzata di competenza naturale e permettere a Mkhitaryan di tirare il fiato dopo essersi speso in un lavoro encomiabile e faticoso.