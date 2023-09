Handanovic dice addio al calcio, ma non all’Inter. L’indiscrezione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/09/2023

Handanovic – Inter, rivelazione da parte de Il Giornale riguardante Samir Handanovic ex capitano nerazzurro.

Il portiere sloveno è andato in scadenza lo scorso 30 giugno e non si è accasato a nessuna squadra. Il quotidiano milanese scrive: “Rimasto senza contratto dopo 11 stagioni con con l’Inter, il portiere sloveno ha sperato di continuare a giocare, ma le proposto ricevute in queste settimane non lo hanno soddisfatto.”