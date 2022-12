De Vrij Inter, rinnovo del contratto o addio? Parla l’agente del difensore

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/12/2022

De Vrij Inter. Arrivato a Milano dopo la grande esperienza alla Lazio, Stefan De Vrij si è dimostrato uno dei migliori difensori in Italia. Col tempo è diventato una colonna dell’Inter, prima di Antonio Conte e poi di Simone Inzaghi. Nelle ultime due stagioni però ha mostrati diverse volte dei cali di tensione e soprattutto di rendimento.

Anche nell’ultima annata, quella attualmente in corso, sia De Vrij che tutta la squadra nerazzurra hanno vissuto dei momenti di alti e bassi. Infatti nelle scorse settimane si era parlato di un possibile addio con l’olandese che dunque potrebbe lasciare Milano dopo oltre 3 stagioni in nerazzurro. Ad allontanare però tutte queste voci ci ha pensato il suo agente.

De Vrij Inter, le parole di Pastorello sul futuro del difensore

Come riportato da TMW.com, Federico Pastorello ha parlato di De Vrij: “Il dialogo con l’Inter è aperto, apertissimo. Stefan è molto contento del fatto che la società gli abbia riconfermato la fiducia esprimendola nel desiderio di portare avanti il rapporto”. Ha poi spiegato come, alla sua età, probabilmente sarà l’ultimo contratto importante per De Vrij e dunque le riflessioni su una nuova esperienza ci stanno, ma il suo rapporto con l’Inter è forte e potrebbe decidere di restare.

Sulla possibile partenza a gennaio Pastorello chiude completamente le porte, De Vrij è concentrato sulla rimonta scudetto dell’Inter sul Napoli. Nei mesi successivi invece si parlerà del suo futuro: “febbraio-marzo sarà un buon momento per fare determinate scelte. Non mancheranno le offerte, ma alla sua età e per un ragazzo molto riflessivo come lui, che fondamentalmente ha giocato in due-tre club nella sua carriera, saranno importanti tutti gli aspetti”. Insomma, adesso la palla passa alle due parti, il calciatore vorrebbe restare ma il futuro è tutto da scrivere.