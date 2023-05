Coppa Italia, pronta la formazione per Inzaghi. Ecco l’unico dubbio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/05/2023

Coppa Italia, è già antivigilia della finale di Roma di mercoledì sera. L’Inter tenterà l’assalto al secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio. La squadra di Inzaghi si troverà di fronte la Fiorentina di Italiano che ha dimostrato il suo valore nelle competizioni ad eliminazione raggiugnendo anche la finale di UEFA Conference League. Qui l’arbitro del match. , è già antivigilia della finale didi mercoledì sera. L’tenterà l’assalto al secondo trofeo stagionale dopo laconquistata a gennaio. La squadra disi troverà di fronte ladiche ha dimostrato il suo valore nelle competizioni ad eliminazione raggiugnendo anche la finale di

Dopo la sconfitta rimediata al Maradona per mano del Napoli neo campione di Italia, non c’è tempo neanche di leccarsi le ferite, ma ci si deve ricatapultare mentalmente in clima partita. Anzi in clima finale. Come riporta SkySport il tecnico dell’Inter ha sciolto in pratica tutti i dubbi puntando sulla formazione che ha realizzato la cavalcata verso Istanbul in Europa. Dopo il forte turnover di ieri, che ha generato qualche rimpianto, e con Mkhitaryan sicuro assente per infortunio l’Inter dovrebbe presentarsi con la formazione tipo al completo eccezion fatta per il portiere.

Coppa Italia, contro la Fiorentina la formazione tipo. Cambio in porta con Handa titolare. Unico dubbio è in attacco: Dzeko o Big Rom?

Tra i pali infatti dovrebbe partire titolare Samir Handanovic al posto di Onana. Dovrebbe essere un premio alla carriera in nerazzurro del portiere e capitano sloveno in vista del suo più che probabile addio a fine stagione. In difesa, ormai dimenticato di fatto Skriniar, ci sarà Darmian accanto ad Acerbi e Bastoni. Linea di centrocampo che vedrà esterni Dumfires a destra e Dimarco a sinistra. Al centro Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu mezzali. In attacco l’unica incertezza tra chi partirà titolare tra Dzeko e Lukaku, che anche ieri è andato in rete. Seppur le quotazioni del belga non in ascesa al momento è il Cigno di Sarajevo ad esser avanti per una maglia dal primo minuto accanto all’inamovibile Lautaro Martinez.