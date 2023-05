Inter-Fiorentina, designato l’arbitro della finale di Coppa Italia

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/05/2023

Inter-Fiorentina, mercoledì sera all’Olimpico è in palio la Coppa Italia. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la finalissima affidandola a Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Il direttore di gara avrà come assistenti Carboni e Lo Cicero. Il quarto ufficiale del match sarà Fabbri, mentre in sala var ci sarà Mazzoleni con Marini come assistente.

Inter-Fiorentina, i precedenti di Irrati con i nerazzurri

Prima direzione stagionale del direttore di gara con i nerazzurri. I precedenti con l’Inter sono diciotto divisi in: 11 vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.