Bologna Inter, i convocati di Motta: la decisione su Sansone e Arnautovic

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 25/02/2023

Bologna Inter si avvicina. Domani alle 12:30 andrà in scena un match tutto da vivere tra i rossoblù e i nerazzurri. Dopo Stankovic alla guida della Sampdoria, un altro ex del grande triplete nerazzurro ritrova l’Inter: Thiago Motta.

Il Bologna è una squadra da non sottovalutare, soprattutto in casa, dove lo scorso anno si deciso lo scudetto con Inzaghi che perse e di fatto consegnò il titolo al Milan. Dunque brutti ricordi, legati alla squadra rossoblù, che l’Inter vuole spazzare via (qui l’approfondimento su Lautaro). Per farlo deve vincere assolutamente la gara di domani.

Bologna Inter, i convocati di Motta: c’è Sansone, fuori Arnautovic

Tra i grandi ex della sfida c’è sicuramente Marko Arnautovic, bomber del Bologna ed ex Inter ai tempi dell’era Mourinho. Il numero 9 di Motta però non ci sarà come confermato dalla lista di convocati ufficiali stilata dal tecnico del Bologna. Infatti tra i convocati degli avversari dell’Inter non ci sono Arnautovic e Zirkzee mentre tornano Soumaoro e Sansone.

I CONVOCATI DEL BOLOGNA: Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski; Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro; Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia; Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo.