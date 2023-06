Bellanova mette in difficoltà l’Inter, urge una decisione

di Mario Spolverini, pubblicato il: 26/06/2023

(Inter) Raoul Bellanova protagonista assoluto agli Europei Under 21. Contro la Francia un’ottima partita condita da un gol incredibilmente annullato dall’arbitro. Ieri si è superato, nel 3 a 2 contro la Svizzera il giovane laterale è stato premiato come MVP della partita.

Xavier Jacobelli ha commentato in maniera molto positivo la crescita del ragazzo. “L’esterno dell’Inter con la Svizzera è stato strepitoso, l’esperienza maturata nelle fila nerazzurre anche se part-time gli ha fatto molto bene. Ha giocato tra l’altro anche la finale di Champions League da subentrante”.

Prestazioni che mettono in difficoltà lo staff di mercato nerazzurro che deve decidere sul riscatto dal Cagliari. La cifra prevista dopo il prestito dello scorso anno è di 7 milioni, l’Inter non ha esercitato il diritto e Bellanova sta rientrando alla base cagliaritana.

Questo stop ha favorito il Torino che si è fatto sotto in maniera decisa per portare Bellanova in granata senza tuttavia chiudere la partita. La sensazione è che Marotta e Ausilio stiano contrattando con il Cagliari per ottenere uno sconto per portare Bellanova a Milano a titolo definitivo.