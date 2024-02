Bastoni-Inter, il difensore suona la carica: le parole sulla partita. E su Vlahovic…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2024

Bastoni-Inter, il difensore parla prima del match. In casa nerazzurra c’è parecchia attesa per la partita contro la Juventus. Una sfida tra le prime due della classe che potrebbe dire tanto in ottica lotta per lo scudetto.

I nerazzurri non battono i bianconeri da circa un anno e mezzo in campionato e a San Siro, addirittura, dall’epoca Conte. Servirà fare molto attenzione perchè la squadra di Allegri da sempre riesce a imbrigliare Inzaghi, oltre al fatto che arriverà molto arrabbiata dopo il pari contro l’Empoli. Intanto, prima della partita, il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, ha parlato della sfida ai microfoni di Inter TV. Ecco le parole di Bastoni.

Sul pericolo Vlahovic: “Sappiamo il valore di Vlahovic. Al di là dei singoli la Juve è molto forte nel collettivo. Dovremo lavorare da squadra”.

Sulla partita: “Penso che stasera al di là della tattica sarà importante il lato emotivo. Inter contro Juve, prima contro seconda: dovremo mostrarci pronti su questo. Giochiamo davanti ai nostri tifosi. Era un mese che non venivamo qui a San Siro, siamo molto carichi”.