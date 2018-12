Sconcerti, il giornalista valuta il lavoro di Marotta con un voto sorprendente

Direttamente dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti è tornato a parlare del neo-AD interista Beppe Marotta. Il famoso giornalista sportivo infatti, sul quotidiano ha voluto esprimere il suo parere riguardo l’operato nell’anno solare 2018 dell’ormai ex Direttore Generale della Juventus.

Sconcerti: “Marotta, voto 9”

Elogiando il nuovo dirigente nerazzurro, il giornalista ha scritto: “Voto 9: Ci sono cose che pochi sanno. Per esempio che Marotta è uno felice, entusiasta della vita, ottimista e inflessibile. È il dirigente migliore nel calcio di oggi, all’opposto di Moggi come idee e modi. E anche Moggi era molto bravo. Ma in questi ricambi internazionali ci stiamo scordando l’abc del calcio: nelle società contano i proprietari. Cercate l’Inter? Allora cercate Zhang. E Marotta diventerà quello che può realizzare i sogni”.

Con l’insediamento di Beppe Marotta in dirigenza, Suning ha voluto lanciare un chiaro segnale: insieme a lui si costruirà la nuova Inter che punterà al tetto del mondo. Essendo stato premiato qualche mese fa come miglior dirigente d’Europa, l’ex juventino può essere un fattore determinante per l’acquisto di qualche giocatore apparentemente inarrivabile. Nelle ultime ore si è parlato molto di Toni Kroos, ma l’eventuale inserimento di Mauro Icardi nell’operazione non sembra essere gradito dal club di Corso Vittorio Emanuele.