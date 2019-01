Ronaldo: “Spalletti sta facendo molto bene. Su Icardi dico che…”

Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky

“Comprare l’Inter e diventarne il presidente in futuro? Non ci ho pensato, ma di certo posso dire che è una squadra che è nel mio cuore e non lo escluderei a priori. Ma non ho i soldi per comprarla (ride, ndr). Ora sono molto impegnato con il Valladolid. In futuro, però, non si sa mai…”. Così Ronaldo a Sky Sport 24 da Dubai.

Come vedi l’Inter attuale?

“Rispetto agli ultimi due anni, l’Inter è molto migliorata, anche se la Juve è nettamente più forte di tutte. La vedo dura per le altre. Peccato per quel pareggio deludente col Psv in Champions, speriamo che ora possano dare qualche allegria ai tifosi. C’era una grande possibilità di andare avanti in Europa, non ci si aspettava questo pari casalingo”.

Spalletti è l’allenatore giusto?

“Sta facendo molto bene. È vero che l’Inter è una squadra che deve sempre vincere campionati e trofei, ma vista la situazione di cambiamento dico molto bene”.

Icardi può restare ancora tanti anni all’Inter?

“Fa sempre tanti gol, ormai è una bandiera. E non è facile prendere un giocatore così che costa tantissimo e ha un alto ingaggio. E penso che l’Inter voglia tenerselo stretto”.