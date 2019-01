Ronaldo sorprende tutti: “Presidente dell’Inter? Perché no?”

Inter News, Ronaldo non chiude le porte

(Inter News Ronaldo) Ronaldo ha messo su qualche chilo da quando faceva strabuzzare gli occhi dei tifosi nerazzurri e di quelli avversari con le sue giocate. Il tempo non risparmia nessuno, la bilancia neanche e almeno in questo noi diversamente magri possiamo finalmente dire adesso siamo uguali al Fenomeno. Ronnie non ha mai smesso di amare l’Inter, nonostante la sua fuga nottetempo a Madrid, nonostante quella fastidiosa comparsa con quella maglia con cui riuscì pure a perdere un derby dopo aver pure messo la palla nella sua porta di una volta. Da poco è Presidente del Valladolid, attualmente 12mo in classifica nella Liga spagnola, ed oggi era presenta a Dubai per il Globe Soccer Award .

La Gazzetta dello Sport lo ha intercettato, chiedendogli se un domani potrebbe lasciare la presidenza del club spagnolo per quella dell’Inter. La sua risposta lascia la porta aperta a qualsiasi possibilità. “Se un giorno potrò diventare presidente dell’Inter? Perché no, i colori nerazzurri sono sempre nel mio cuore, anche se al momento non avrei soldi per comprare il club. In futuro non lo escludo.

Come vedo oggi l’Inter? È in crescita, la Juve è nettamente più forte delle altre anche se il Napoli sta facendo molto bene. Sono contento per l’Inter, anche se in Champions ha deluso in casa, speriamo che prossimamente possa dare qualche gioia ai tifosi. Il pari col Psv non era atteso, ma nel calcio le sorprese sono normali. Spalletti sta facendo molto bene. Icardi è una bandiera per l’Inter, un giocatore importante, non è facile vendere un giocatore così, con ingaggio alto e che costa tantissimo”.

Fonte Gazzetta.it