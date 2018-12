Rinnovo Icardi, ecco perchè la partenza di Maurito è da escludere

Rinnovo Icardi – Che il capitano nerazzurro abbia la voglia di rimanere a Milano ancora per molti anni è ormai sotto gli occhi di tutti. A confermarlo, è stato anche il Corriere della Sera questa mattina. Il prolungamento di questo matrimonio è voluto fortemente da entrambe le parti. Parti che però, almeno per il momento, dal punto di vista economico non riescono a trovare un accordo.

Rinnovo Icardi, a 8 milioni di euro si può chiudere

La distanza tra l’entourage dell’argentino capitanato dalla moglie e agente Wanda Nara e la dirigenza interista nasce per un motivo ben preciso. A spiegarlo, è il noto quotidiano milanese che scrive: “Che Mauro Icardi possa lasciare l’Inter al momento non è un’opzione. Wanda chiede 10, il direttore sportivo Piero Ausilio ha offerto 6. Di solito ci si incontra a metà strada, si può chiudere a 8 milioni“. L’auspicio è che si arrivi reciprocamente ad un punto di incontro in modo tale da ufficializzare il tutto già nei primi giorni del 2019. Icardi vuole l’Inter e l’Inter vuole Icardi: l’unica certezza è questa, il resto sono solo chiacchiere. L’argentino ha dimostrato di tenere alla maglia nerazzurra rifiutando più volte offerte provenienti da top club come Barcellona, Real Madrid e Juventus. Pertanto, tale rinnovo è solo questione di tempo.