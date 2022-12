Thuram Inter, c’è l’offerta! Lui, intanto, dice no ad un ricco club

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 28/12/2022

Thuram Inter ad oltranza. L’attaccante francese, protagonista al Mondiale, è in cima ai desideri nerazzurri. Un corteggiamento pronunciato quello di Marotta e staff, per uno dei maggiori talenti sul mercato. In scadenza, rappresenta – infatti – un’opportunità per tanti.

Ma come agirà l’Inter? Il club nerazzurro è iscritto alla corsa. Da La Gazzetta dello Sport gli aggiornamenti. C’è voglia di aggredire con concretezza l’obiettivo. “Da qualche mese a rappresentare Marcus c’è l’agenzia SportCover, specializzata in talenti belgi e francesi. Con loro il canale diplomatico è ormai costante”. Un primo contatto in Qatar, durante il Mondiale, ora una nuova mossa. “Nel secondo vero e proprio vertice, calendarizzato in forma digitale a inizio gennaio, verrà subito fatta pervenire la proposta interista”, la ricostruzione del quotidiano milanese.

Thuram Inter, accelerata? La strategia nerazzurra e i numeri dell’affare

Un’iniziativa dunque convinta. L’Inter vuole giocare la sua partita, e farlo in tempi stretti. “Per Marcus c’è pronto un contratto da 5 milioni per 5 anni con partenza a luglio”. Non sarà facile ingaggiare Thuram, avvisa il giornale, ma l’Inter non vuol lasciare nulla d’intentato.

Ci sarebbe in particolare un club ad insidiare economicamente. E’ il Newcastle. La prospettiva che porta al club inglese però non piacerebbe al calciatore, figlio come noto di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus. L’altro club accostato con insistenza al francese nelle scorse ore è il Bayern Monaco.