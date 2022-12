Thuram Inter, cambia la strategia. E a gennaio può arrivare un altro nome

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 07/12/2022

Thuram Inter, la trattativa prosegue. Il francese, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con la nazionale transalpina, fa gola ai nerazzurri. L’Inter, però, non è la sola interessata al figlio d’arte (suo padre, Lilian, è stato gran protagonista in Italia). Ecco perché negli ultimi giorni, un certo ottimismo era sembrato calare.

Da La Gazzetta dello Sport arriva oggi una nuova ricostruzione su quanto sta accadendo attorno al talentuoso profilo. “È tramontato l’iniziale progetto di un blitz alla Eriksen, ovvero di un acquisto immediato dal Borussia Mönchengladbach per battere la concorrenza (troppi i 10 milioni chiesti dai tedeschi per liberarlo a gennaio), ma non è terminata la futura corsa al parametro zero”, specifica il quotidiano.

Thuram Inter, le ultime. E a gennaio può arrivare un centrocampista

C’è un alleato per l’Inter, ed è la stessa volontà di Thuram di avere un ruolo centrale nel nuovo progetto. Contesto che non gli assicurerebbe il platinato Bayern Monaco. Non solo, comunque, Thuram: l’Inter vorrebbe anche Musah del Valencia. Centrocampista statunitense, ha un debole per l’Italia.

“C’è l’intenzione di bussare alla porta degli spagnoli per verificare un possibile incastro: la via, stretta, passerebbe da un prestito, con riscatto solo dalla stagione 2023-24”. Si tratterebbe, dunque, di un innesto già per gennaio.