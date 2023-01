Supercoppa, un dubbio per stasera. Lukaku? Uno scenario è più probabile

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/01/2023

Supercoppa, è il giorno. Inter e Milan si sfideranno alle 20 italiane in Arabia. Un match sentitissimo e che assegnerà il primo trofeo di una stagione fin qui complessa per entrambe. Dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport tutta l’attesa per il derby.

Indicazioni arrivano naturalmente anche sulle scelte che Inzaghi dovrebbe opporre agli uomini di Pioli. Tra disponibili e acciaccati, non son mancate le riflessioni.

Come sta Lukaku? La posizione del belga è indubbiamente fra le più foriere di curiosità. “Romelu spinge per essere in panchina, Inzaghi probabilmente lo accontenterà. Decisiva la rifinitura di stamattina”, si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

Il dubbio riguarda, invece, la fascia destra difensiva: Darmian o Dumfries? L’italiano è favorito. Quanto agli altri reduci da infortunio: Handanovic spera nella panchina, zero chance invece per Brozovic.