Skriniar Inter, stallo rinnovo. Dai nerazzurri arriva una decisione definitiva

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/11/2022

Skriniar Inter, l’ora delle riflessioni. E non è escluso che la partita sul contratto dello slovacco e del suo rinnovo, diventi ora una guerra di nervi. L’Inter non andrà oltre l’offerta già pensata per l’ex Samp. Questo significa che la palla è ora esclusivamente del calciatore. E’ il sunto di quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha deciso. E la mossa è particolarmente dura perché non ammetterebbe ulteriori rilanci.

Skriniar Inter, nerazzurri fermi sulla loro posizione. La ricostruzione

“Non ci sono più margini per muoversi dai bonus (molto facili) decisi da tempo né, tanto meno, esiste la possibilità di fare un ulteriore “rabbocco” sulla parte fissa: si galleggia intorno ai sei milioni totali e da lì l’Inter non intende schiodarsi”, si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

L’Inter, anche a costo di rischiare di perdere il calciatore a zero, avrebbe dunque maturato una scelta definitiva. E il difensore? “L’entourage di Skriniar non ha ancora potuto incontrare il difensore vis-à-vis: può sembrare un passaggio secondario, quasi scontato, e, invece, è la chiave per uscire dallo stallo”. Skriniar è attualmente in famiglia. Al rientro a Milano potrebbe rispondere definitivamente alla proposta. “Tra domani e venerdì, lo slovacco dovrebbe finalmente ascoltare chi cura i suoi interessi”. Una nuova puntata, forse decisiva, su una vicenda che si protrae ormai da mesi.