Skriniar-Inter, nuova puntata: l’incontro segreto e la sensazione

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/12/2022

Skriniar-Inter, passi avanti. La Gazzetta dello Sport torna oggi sull’intricato rinnovo del difensore slovacco, capitano da quando Handanovic ha perso il posto. Un vertice nella sede dell’Inter sarebbe avvenuto in gran segreto, come rivela la fonte. Un incontro, quello con l’entourage dell’ex Sampdoria, da cui è maturato del rinnovato possibilismo sulla conferma dell’avventura di Skriniar all’Inter, anche se le parti avrebbero deciso di riaggiornarsi a metà gennaio per un’eventuale chiusura.

Non esiste l’ipotesi di un accordo preventivo di Skriniar con altri club, spauracchio per qualsiasi calciatore in scadenza. Questo ha certamente aiutato il dialogo. “Nessuno ha mai fatto cenno all’ipotesi di un cambio di maglia in corsa. Che l’Inter sia decisa a tenersi stretto il suo difensore è sotto gli occhi di tutti ma è altrettanto significativo che neanche il giocatore sia distratto da soluzioni differenti”, la ricostruzione del quotidiano milanese.

Skriniar-Inter, l’offerta nerazzurra è top

Una proposta, quella dell’Inter, assolutamente al rialzo. Si passa dai 3.8 milioni attuali ai 6 milioni netti che i nerazzurri hanno offerto al proprio baluardo difensivo. Certo, ancora distanti da quelli che erano stati proposti dal Psg, ma un incoraggiamento sensibile al buon esito delle negoziazioni.

Una cifra, dunque, considerevole nel quadro di altri possibili rinnovi che potrebbero riguardare la rosa presto. Skriniar non è infatti il solo attenzionato in questo momento dalla società. Da Dzeko e Darmian (in scadenza), fino al gioiello difensivo Bastoni (da blindare): la materia dei prolungamenti è assolutamente fluida.