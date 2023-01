Skriniar, in arrivo mail dal Psg. L’offerta e la probabile risposta

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 26/01/2023

Skriniar-Inter, è finita. Il difensore slovacco non rinnoverà il suo contratto coi nerazzurri. Resta da decidere se l’addio si consumerà già nel corso di questa sessione di calciomercato, oppure il difensore andrà a scadenza, accasandosi – verosimilmente al Psg – soltanto a giugno.

Balla una possibile offerta dei francesi, capace di far saltare il banco subito. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport si legge: “Pare che da Parigi sia in uscita una mail con la nuova offerta da 10 milioni per chiudere subito il trasferimento di Skriniar. Cifra che ovviamente non verrebbe neanche presa in considerazione dall’Inter a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. Marotta e Ausilio vogliono almeno il doppio, altrimenti lo slovacco chiuderà la stagione a Milano”.

Sarebbe questo, dunque, l’ultimo braccio di ferro di una vicenda infinita che ha tenuto col fiato sospeso e che ora registra un pessimismo fortissimo. Balla, pure, il profilo di Dumfries. Anche l’olandese è particolarmente chiacchierato in uscita. Ha mercato in Premier League. Può partire già a gennaio? Sì, ma solo di fronte ad un’offerta importante. Non meno di 40 milioni la cifra per lasciarlo andare subito. Chelsea, Manchester United e Newcastle sono le squadre interessate all’esterno destro.