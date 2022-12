Skriniar, colpo di scena: 2 segnali lasciano intendere l’esito della trattativa

di Candido Baldini, pubblicato il: 31/12/2022

Skriniar è al centro di una trattativa per il rinnovo del suo contratto con l’Inter (quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno). Sullo sfondo c’è sempre il Paris Saint Germain, che già in estate aveva tentato un assalto allo slovacco. Alla fine però la dirigenza, complice il mancato arrivo di Gleison Bremer, ha scelto di tenerlo.

Ora però l’esito dei discorsi sul rinnovo non appare così scontato. I francesi infatti sarebbero ancora in pressing sul centrale nerazzurro, nonostante Marotta abbia messo sul piatto una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, lo scenario potrebbe essere cambiato. Due fattori infatti sembrano lasciar intendere quello che potrebbe essere l’esito della vicenda.

Skriniar, spunta una deadline per la riposta dello slovacco

Ieri il giocatore ha pubblicato un post in cui esclamava “Forza Inter”. In un contesto ed in una situazione simile queste parole appaiono più che emblematiche, ed assumono un valore diverso rispetto a quello che avrebbero potuto avere in un altro momento. Inoltre ci sono le esternazioni del tecnico della PSG Galtier, che ha fatto esordire il giovane difensore Bitshiabu. Il tecnico ha dichiarato di puntare molto su di lui ed un nuovo acquisto nel reparto potrebbe oscurarlo. tali parole appaiono una netta chiusura al possibile arrivo di Skriniar.

Secondo Tuttosport Il difensore avrebbe chiesto alla dirigenza un ulteriore sforzo, per portare l’offerta a 7 milioni di euro (uno in più rispetto alla cifra offerta). La deadline, conclude il quotidiano torinese, potrebbe essere intorno alla metà di gennaio, e più precisamente il 18 gennaio, data della Supercoppa italiana contro il Milan.