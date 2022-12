Scalvini, l’Inter gioca d’anticipo: una contropartita per battere la concorrenza

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/12/2022

Scalvini, i nerazzurri sarebbero pronti a tentare l’assalto al giovane difensore dei bergamaschi che si sta rivelando in questa stagione uni dei migliori giovani talenti del nostro campionato. Le sue caratteristiche sarebbero ideali per la difesa a tre utilizzata da Simone a Inzaghi e la società sarebbe pronta ad accelerare.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro del 19enne, spiegando che le sue ottime prestazioni avrebbero attirato anche le attenzioni di diversi top club tra cui Bayern Monaco, Liverpool e soprattutto il Manchester City. C’è il forte rischio che per Scalvini si scateni una vera e propria asta internazionale.

Scalvini, si parte da 40 milioni: l’Inter gioca la carta Fabbian

Buone notizie soprattutto per l’Atalanta che spera di incassare il più possibile dalla cessione del suo gioiello. La richiesta attuale sarebbe di 40 milioni di euro, cifra che però sembra destinata ad aumentare. Motivo per cui l’Inter sarebbe pronta a giocare d’anticipo e battere la concorrenza degli altri club.L’intenzione nerazzurra sarebbe quella di prenderlo per la prossima stagione ma di provare a chiudere l’affare il prima possibile.

I contatti con l’Atalanta sarebbero già stati avviati e gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare l’operazione. Il piano nerazzurro sarebbe quello di prenderlo con la formula del prestito, anche oneroso, con obbligo di riscatto con l’inserimento di qualche bonus. Per abbassare l’esborso economico potrebbe essere inserito nell’affare il cartellino del giovane Fabbian, profilo molto gradito a Gasperini.