Sassuolo-Inter l’ultimo test. Le probabili scelte di formazione di Inzaghi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 29/12/2022

Sassuolo-Inter è l’ultimo test amichevole dei nerazzurri prima della ripresa ufficiale della stagione prevista per il 4 gennaio contro il Napoli. Un appuntamento importante, quello in programma questo pomeriggio alle 17 a Reggio Emilia, che servirà a verificare lo stato di salute della macchina guidata da Inzaghi.

Nelle probabili formazioni proposte da La Gazzetta dello Sport, scelte chiare e che molto potrebbero anticipare sull’undici da opporre contro gli uomini di Spalletti fra sei giorni. Una prova generale, insomma, quella che si preannuncia oggi.

Lukaku e Dzeko in tandem davanti; a centrocampo ancora Calhanoglu in cabina di regia. Il turco sarà coadiuvato a metà campo da Barella e Mkhitaryan, mentre Dumfries e Dimarco saranno gli esterni. E in difesa? Out De Virj, sarà Acerbi a comandare le operazioni, con Skriniar e Bastoni a completare la retroguardia davanti, naturalmente, al portiere titolare Onana.