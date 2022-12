Rinnovo Skriniar, trapela una richiesta (che l’Inter non soddisferà)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 12/12/2022

Rinnovo Skriniar, una partita a scacchi. Continua la negoziazione con lo slovacco, al centro da mesi del rebus su un prolungamento contrattuale che si fa attendere. In estate sembrava fatta fra l’ex Sampdoria e il Psg: poi la ferma volontà di mantenere in nerazzurro il calciatore, a maggior ragione al non raggiungimento della cifra richiesta per la sua cessione, hanno trattenuto a Milano il difensore.

E ora? Balla la volontà di non perdere il calciatore a zero, ed evitare qualsiasi tipo di sorpresa. Skriniar rappresenta un patrimonio tecnico, e anche economico. La svolta potrebbe arrivare entro Natale, ne parla oggi il Corriere dello Sport.

Serve uno sforzo, anche da parte del calciatore che avrebbe una richiesta precisa. Così, almeno, stando a quanto riferito dal quotidiano: “I rappresentanti di Skriniar vorrebbero che l’Inter si spingesse fino a quota 7 milioni. Ma la richiesta non verrà soddisfatta, perché significherebbe andare oltre il tetto attuale, rappresentato dai 6,5 milioni di Brozovic e dai 6,2 di Lautaro”, il nodo inquadrato oggi sulle pagine del giornale.