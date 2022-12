Reggina-Inter il nuovo test per Inzaghi. La probabile formazione

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/12/2022

Reggina-Inter sarà il nuovo test dei nerazzurri in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro il Napoli. Per gli uomini di Simone Inzaghi contro gli amaranto allenati dal fratello Pippo sarà l’occasione per testare i riflessi della squadra e comprenderne lo stato di forma, nonostante qualche assenza.

Ma quale undici sarà opposto ad una delle attuali protagoniste del campionato di Serie B? Da La Gazzetta dello Sport emerge la probabile formazione nerazzurra per la gara di questo pomeriggio in programma alle 18 a Reggio Calabria.

Reggina-Inter, ecco l’undici. Chi giocherà oggi contro gli amaranto

In porta ci sarà Onana. Linea difensiva composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo fasce affidate a Bellanova e Dimarco, mentre Barella, Calhanoglu (ancora regista) e Mkhitaryan (di nuovo a centrocampo) saranno i calciatori centrali.

In attacco si va verso la coppia pesante. Romelu Lukaku ed Edin Dzeko potrebbero quest’oggi convivere nello stesso attacco. Un test utile a verificare anche la loro compatibilità, particolarmente dibattuta in questi giorni.