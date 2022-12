Reggina-Inter, i verdetti: bene Onana e Dimarco. Due i peggiori

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/12/2022

Reggina-Inter è stato ieri il nuovo test amichevole della truppa di Inzaghi, impegnata nelle ultime settimane prima della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro il Napoli. Una sfida, quella tutta in famiglia con il fratello Pippo e il club di B, che ha permesso al mister nerazzurro di testare i riflessi di un gruppo che – orfano dei Nazionali – non sta perdendo smalto.

2-0 il risultato finale per Lukaku e compagni. Proprio il belga è stato tra i protagonisti del match, con un gol (il secondo) ad una manciata di minuti dalla fine del match. Curioso che il primo gol sia stato invece segnato da quel Dzeko, partner di Big Rom ieri, in un attacco tutto muscoli.

Reggina-Inter, i migliori (e i peggiori) della sfida

Al di là della vena realizzativa dei due bomber nerazzurri, sono stati altri i migliori per La Gazzetta dello Sport. Nell’analisi su quanto visto ieri, il quotidiano propone Onana e Dimarco come interisti del match. “Un riflesso su Gagliolo, un allungo su Giraudo: i guai con il Camerun sono alle spalle”, il giudizio sul portiere.

I peggiori, per il giornale, sono stati invece Bellanova e Mkhitaryan. “Quasi mai la cosa giusta, nonostante i

suggerimenti di Inzaghi. Lontano da Dumfries”, la valutazione sull’ex Cagliari, ieri schierato titolare a destra in mancanza dell’olandese reduce dal Mondiale.