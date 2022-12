Reggina-Inter, chance per Lukaku? Inzaghi ha già deciso (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 20/12/2022

Reggina-Inter, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ieri dopo aver riposato domenica per preparare la prossima amichevole contro i calabresi in programma giovedì alle ore 18:00 allo stadio Granillo.

Match dal sapore speciale per Simone Inzaghi che sfiderà il fratello Filippo, autore finora di un ottima stagione alla guida del club di Reggio Calabria. La sfida, rimarca il Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà visibile esclusivamente sul canale Recast dell’Inter. Il prezzo per vederla sarà di 300 Crediti Cast, pari a 3,49€.

Reggina-Inter, Lukaku recuperato: sarà in campo al Granillo

Giovedì sera, salvo colpi di scena, si rivedrà in campo Romelu Lukaku. Il belga è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo da qualche giorno e sembra ormai essersi lasciato definitivamente alle spalle i problemi muscolari che lo hanno costretto ai box nella prima parte di stagione.

L’osservato speciale del match sarà dunque il belga, la cui ultima presenza in maglia nerazzurra risale allo scorso 29 ottobre. Intanto alla Pinetina iniziamo a rientrare i primi nazionali. Oggi toccherà agli olandesi Dumfries e De Vrij, mentre per rivedere Brozovic e Lautaro bisognerà ancora aspettare qualche giorno.