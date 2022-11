Onana arma tattica. A gennaio può succedere qualcosa di speciale

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/11/2022

Onana raddoppia. Dopo essersi preso la porta dell’Inter, l’estremo difensore è pronto a replicare al Mondiale. Col suo Camerun proverà a sorprendere. Intanto Inzaghi si gode quella che – rimarca il Corriere dello Sport – è diventata anche un’arma tattica.

Caratteristiche diverse da Handanovic. Il quotidiano, sui meriti di Onana, descrive: “Tende ad uscire, piuttosto che restare tra i pali, e sono le situazioni in cui può scappare qualche errore. Gli è capitato anche in maglia nerazzurra, ma, con un pizzico di fortuna, non ha pagato dazio. Inoltre, è abituato a far ripartire l’azione rapidamente, senza temporeggiare. Ha piedi più che raffinati, che gli permettono rilanci precisi anche a lunga distanza. Anzi, questa è un’arma che presto la squadra nerazzurra potrebbe sfruttare”.

E c’è una grande prospettiva all’orizzonte. “Sarà soprattutto Lukaku, sempre pronto a scatenare la sua potenza, a beneficiare della precisione del numero uno”. Qualcosa di speciale, che potrebbe dare ulteriore grip alle azioni offensive nerazzurre. Succederà alla ripresa del campionato, quando verosimilmente Big Rom tornerà ad essere pienamente centrale negli schemi dell’Inter.