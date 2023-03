Mercato Inter, via Dzeko. Individuato il possibile sostituto (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/03/2023

Mercato Inter, sarà rivoluzione in attacco. E’ la prospettiva suggerita oggi da La Gazzetta dello Sport, secondo cui il rinnovo di Dzeko potrebbe saltare. Ma andiamo per ordine. Come rimarca il quotidiano, le parti non si sentono da gennaio e sarebbe emersa già allora una distanza. Fra richiesta di un biennale e proposta di un annuale, la materia non sembra affatto scontata. In più, l’ipotesi Usa incombe ed è destinazione gradita a Dzeko.

Chi al posto di Dzeko? Qualora i destini di Inter e bomber ex Roma dovessero davvero separarsi, un’idea porterebbe ad un vecchio pallino.

Mercato Inter, la rivoluzione. In attacco si cambia

Ma qual è il nome che potrebbe tornare in auge? Si tratta di Gianluca Scamacca, ora al West Ham senza troppa continuità.

“Marotta e Ausilio hanno valutato attentamente il suo profilo nella scorsa stagione, ma l’Inter non poteva investire forte come ha fatto il West Ham e come desiderava il Sassuolo. Però ci potrebbero essere margini per tornare alla carica la prossima estate, magari puntando a un prestito oneroso e sfruttando il desideriodel giocatore di tornare in Italia. Di sicuro, all’Inter ci sarà un bel via vai in attacco. Oggi, infatti, soltanto Lautaro Martinez è certo di essere al centro del progetto nerazzurro”, si legge sul giornale.