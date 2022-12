Mercato Inter, tre sono i nomi a sinistra (con una preferenza precisa)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 01/12/2022

Mercato Inter – Tra possibili nuovi innesti e rinnovi, la società riflette. Resta Truffert del Rennes, stando a La Gazzetta dello Sport, il preferito della dirigenza nerazzurra per la fascia sinistra. Ma l’operazione è economicamente complicata e dipende, necessariamente, dall’uscita di Gosens, che piace in Bundesliga.

C’è una precisa gerarchia nelle idee dell’Inter. “Truffert ha preso la testa su Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen e sull’empolese Fabiano Parisi: se la suggestione olandese aiuterebbe a trovare una casa per Gosens tramite

scambio con un club di Bundesliga, l’azzurrino scoraggia un po’ per il costo (25 milioni). Per il 21enne francese, invece, serviranno ulteriori riflessioni e altre telefonate sull’asse Milano-Rennes: il tempo potrà magari rendere flessibile ciò che oggi pare inflessibile”, si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

Mercato Inter, un rinnovo è vicino. La mossa è sorprendente

Pareva assai difficile fino a qualche tempo fa, ora – invece – la pista sembrerebbe prossima ad andare in porto. Non si tratta ancora di Skriniar. Il rinnovo potrebbe riguardare un altro difensore della rosa di Inzaghi, quel Stefan De Vrij dato a lungo in bilico.

Una storia, quella fra l’Inter e l’olandese, che può proseguire, anche a fronte del cambio di procuratore del calciatore, che ha agevolato l’avvicinamento. Si lavora, stando al giornale, per un rinnovo almeno biennale.