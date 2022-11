Mercato Inter, svolta a sinistra. Marotta ha scelto il dopo-Gosens

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 28/11/2022

Mercato Inter, svolta a sinistra. Il club nerazzurro avrebbe rotto gli indugi, scegliendo l’esterno del futuro. Non Vazquez. Nell’ambito del possibile dopo-Gosens c’è un preferito, e la novità – proposta oggi da La Gazzetta dello Sport – è che la trattativa sarebbe ad un passo dall’ufficiale avvio.

Ma chi è l’uomo nuovo che si contenderebbe la fascia mancina con Dimarco? Adrien Truffert del Rennes. Destino inevitabilmente intrecciato a quello di Gosens che – sempre stando al quotidiano milanese – avrebbe dato mandato al suo entourage di cercare una sistemazione a gennaio, anche fosse soltanto per sei mesi e in prestito.

Mercato Inter, la staffetta. La strategia dei nerazzurri per la fascia

“Se il Rennes non dovesse fare le bizze su prezzo e formula e, soprattutto, se si dovesse trovare una destinazione gradita allo scalpitante Robin Gosens, a quel punto proprio questo 21enne, che sta stupendo in Ligue 1 fino a

stregare pure Deschamps, sarebbe il candidato numero uno per la fascia mancina di Inzaghi”, si legge.

Truffert rientrerebbe in una rosa di tre opzioni, in cui son presenti pure Bakker (del Bayer Leverkusen) e Parisi dell’Empoli. Quanto al francese che, come detto, è il preferito, “probabilmente già mercoledì, per via telematica,

questa semplice idea potrebbe iniziare a prendere la forma di una trattativa”. Costo alto, 15 milioni, ma l’Inter intende abbassare le pretese magari con l’utilizzo di una formula alternativa.