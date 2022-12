Mercato Inter, non solo big: ecco i giovani della Serie A sul taccuino

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/12/2022

Mercato Inter, linea verde. Ci sono i giovani nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Obiettivi frutto di osservazioni speciali, legate alle prestazioni che si stanno evidenziando nell’attuale campionato di Serie A.

Da La Gazzetta dello Sport i nomi di alcuni profili forse meno scintillanti di altri, ma che potrebbero far gola alle big. Alla squadra di Inzaghi vengono in particolare associati Scalvini e Baldanzi.

“L’Inter non fa mistero di seguire da tempo il jolly dell’Atalanta, ma sa bene che anticipare la concorrenza di Bayern, City e Liverpool sarà complicato. I campioni di Germania e le due big inglesi sono alla finestra per questo 19enne che ha debuttato in A non ancora maggiorenne, nell’ottobre 2021, e che ha già “assaggiato” sia l’Europa

League con gli uomini di Gasperini sia la Nations League con l’Italia di Mancini”, la ricostruzione del quotidiano circa Scalvini.

Baldanzi l’idea dall’Empoli. “Napoli e Inter lo seguono e hanno buoni rapporti con il presidente Corsi, ma Baldanzi, appena blindato con il rinnovo fino al 2027, non sarà ceduto a prezzo di saldo”. Arriverà il blitz decisivo? Scalvini e Baldanzi sarebbero idee per il futuro, in un mercato aggredito a 360 gradi, con un occhio alle prospettive.