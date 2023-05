Mercato Inter, per la fascia spunta un clamoroso ritorno (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/05/2023

Mercato Inter, continuano le indiscrezioni su quelli che saranno gli acquisti nerazzurri in vista della prossima stagione. In estate potrebbe salutare anche Robin Gosens nel caso in cui dovessero arrivare offerte congrue.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che l’intenzione del giocatore sarebbe quella di restare a Milano ma in caso di offerte potrebbe cambiare tutto. Se dovesse concretizzarsi la cessione dell’esterno i nerazzurri avrebbero già individuato il sostituto in un grande ex.

Mercato Inter, idea Perisic se parte Gosens: il punto

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, in caso di addio di Gosens i nerazzurri sarebbero pronti a puntare su Ivan Perisic. Il croato, passato la scorsa estate a parametro zero al Tottenham, potrebbe già andare via dopo una stagione abbastanza deludente ma servirà convincere gli Spurs.

L’esterno ha dimostrato più volte in questi mesi il suo attaccamento all’Inter, basta pensare alla sua presenza al San Siro per la semifinale di ritorno e i vari contenuti pubblicati sui social per la sua ex squadra e compagni. Per un suo clamoroso ritorno tutto dipenderà dunque da Gosens.